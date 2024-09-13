Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

Военно-политическое руководство Беларуси всячески желает избежать прямого участия в боевых действиях против Украины. Об этом из собственных источников стало известно Центру национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Сопротивлении отметили, что такие настроения распространены практически на всех уровнях военной и политической иерархии республики Беларусь.

В частности, белорусские силовики в неформальных разговорах признают, что белорусская армия не сможет противостоять Силам Обороны Украины в случае прямого военного столкновения. Все из-за отсутствия достаточного количества людей и вооружения.

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Ситуация ухудшается еще и тем, что Беларусь передала Российской Федерации значительные объемы вооружения и боеприпасов, которые остались в наследство от советского союза. А еще - отсутствие опыта современной войны и нежелание личного состава ВС РБ к участию в боевых действиях против Украины.

Успешная операция Сил обороны Украины в курской области рф еще больше усилила разочарование в собственных возможностях среди силовых кругов рб. В разговорах «не под запись» проводятся прямые параллели между вооруженными силами рф и теми российскими подразделениями, которые обеспечивали оборону границы в курской области - отметили в Центре национального сопротивления.

Также там добавляют, что белорусы боятся и за свои НПЗ и хорошо понимают, что полностью находятся в зоне поражения украинских ракет и БПЛА, а войска ПВО рб не имеют боевого опыта.

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В Сопротивлении добавляют, что российские войска ПВО не способны защитить даже свои собственные нефтеперерабатывающие заводы от Сил Обороны Украины, то что уж говорить о Беларуси.

Напомним,

Народный депутат и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что сегодня вероятность использования территории Беларуси для нанесения ударов по Украине минимальна.