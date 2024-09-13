Керівництво білорусі боїться прямої участі країни у війні росії проти України - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Військово-політичне керівництво Білорусі не бажає брати участь у бойових діях проти України. Білоруські силовики визнають неспроможність армії протистояти українським силам через брак ресурсів та досвіду.
Військово-політичне керівництво білорусі всіляко бажає уникнути прямої участі в бойових діях проти України. Про це з власних джерел стало відомо Центру національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У Спротиві відзначили, що такі настрої поширені практично на усіх рівнях військової та політичної ієрархії республіки білорусь.
Зокрема, білоруські силовики у неформальних розмовах визнають, що білоруська армія не зможе протистояти Силам Оборони України в разі прямого військового зіткнення. Усе через відсутність достатньої кількості людей та озброєння.
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Ситуація погіршується ще й тим, що білорусь передала російській федерації значні обсяги озброєння та боєприпасів, які залишилися у спадок від радянського союзу. А ще – відсутність досвіду сучасної війни та небажання особового складу зс рб до участі у бойових діях проти України.
Успішна операція Сил Оборони України в курській області рф ще більше посилила зневіру у власних спроможностях серед силових кіл рб. В розмовах "не під запис" проводяться прямі паралелі між збройними силами рб та тими російськими підрозділами, які забезпечували оборону кордону в курській області
Також там додають, що білоруси бояться і за свої НПЗ і добре розуміють, що повністю знаходяться в зоні ураження українських ракет та БПЛА, а війська ППО рб не мають бойового досвіду.
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У Спротиві додають, що російські війська ППО не здатні захистити навіть свої власні нафтопереробні заводи від Сил Оборони України, то що вже говорити про білорусь.
Нагадаємо
Народний депутат та член комітету ВР з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що сьогодні ймовірність використання території білорусі для завдання ударів по Україні мінімальна.