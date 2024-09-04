Веніславський: ймовірність ударів з території білорусі по Україні мінімальна
Київ • УНН
Народний депутат Федір Веніславський заявив, що ймовірність використання території білорусі для ударів по Україні мінімальна. За його словами, наразі сили в білорусі не становлять реальної загрози наступу.
Ймовірність використання території білорусі для завдання ударів по Україні на сьогодні мінімальна. Таку думку висловив журналісту УНН народний депутат та член комітету ВР з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський.
На запитання, яка є ймовірність, що з білорусі почнуть обстрілювати Україну, Веніславський сказав: "Я думаю, судячи з публічних заяв лукашенка, ймовірність використання території білорусі для завдання ударів на сьогодні мінімальна".
Окрім того, він повідомив, що наразі сили та засоби зосереджені в білорусі не дозволяють говорити про те, що є реальна, потенційна загроза наступу на територію України.
"На даний момент сили та засоби, які за даними нашого розвідувального співтовариства, зосереджені в білорусі не дозволяють говорити про те, що є реальна, потенційна загроза. Ця ситуація постійно моніториться. Якщо якісь загрози будуть виникати ми про них будемо інформувати", - сказав Веніславський.
Доповнення
25 серпня Міністерство закордонних справ України повідомило, що білорусь під приводом навчань стягує до кордону з Україною армію та військову техніку. Крім того фіксують найманців колишньої ПВК "Вагнер". У МЗС України закликали посадовців білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском москви та відвести війська.
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв 3 вересня, що Сили оборони України повністю контролюють державний кордон з білоруссю, і наразі немає жодних провокативних дій або нестандартних ситуацій з боку сусідньої країни.