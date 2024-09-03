Демченко про ситуацію на кордоні з білоруссю: провокативних дій не фіксується
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив, що Сили оборони України повністю контролюють кордон з білоруссю. Провокативних дій чи нестандартних ситуацій не фіксується, значних переміщень техніки або військових не спостерігається.
Сили оборони України повністю контролюють державний кордон з білоруссю, і наразі немає жодних провокативних дій або нестандартних ситуацій з боку сусідньої країни. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Якщо горить про лінію кордону, то Сили оборони України повністю контролюють державний кордон з білоруссю. Ми не фіксуємо нестандартних ситуацій по лінії кордону чи провокативних дій,
За його словами, жодних переміщень техніки чи особового складу військових з боку білорусі поблизу кордону немає.
За тим, що відбувається вглиб території білорусі активно стежить наша розвідка, для того, аби розуміти наскільки загрозливою є ситуація та як вона змінюється, для швидкого реагування у разі змін,
Демченко зазначає, що все ж деяке переміщення техніки та особового складу білорусами, глибоко у своїй країні є, але воно незначне.
Весь час білорусь також тримала і до цього свої підрозділи по напрямку кордону з Україною, але до близько до нашого кордону вони не переміщувались,
Нагадаємо
Угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб і не становить загрози.