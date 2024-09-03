Демченко о ситуации на границе с беларусью: провокационных действий не фиксируется

Силы обороны Украины полностью контролируют государственную границу с беларусью, и пока нет никаких провокационных действий или нестандартных ситуаций со стороны соседней страны. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Если горит о линии границы, то Силы обороны Украины полностью контролируют государственную границу с беларусью. Мы не фиксируем нестандартных ситуаций по линии границы или провокационных действий, - говорит Демченко.

По его словам, никаких перемещений техники или личного состава военных со стороны беларуси вблизи границы нет.

За тем, что происходит вглубь территории беларуси активно следит наша разведка, для того, чтобы понимать насколько угрожающей является ситуация и как она меняется, для быстрого реагирования в случае изменений, - говорит спикер ГПСУ.

Демченко отмечает, что все же некоторое перемещение техники и личного состава белорусами, глубоко в своей стране есть, но оно незначительное.

Все время беларусь также держала и до этого свои подразделения по направлению границы с Украиной, но близко к нашей границе они не перемещались, - добавил он.

Напомним

Группировка белорусских войск на границе с Украиной насчитывает около 1100 человек и не представляет угрозы.