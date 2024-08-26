Беларускі Гаюн: білоруське угруповання на кордоні з Україною не становить загрози
Київ • УНН
Моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" повідомляє, що угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб. Аналітики вважають, що поточна ескалація має інформаційні та політичні, а не військові цілі.
Угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб і не становить загрози. Про це у неділю, 25 серпня, заявили представники моніторингового OSINT-проекту Беларускі Гаюн, передає УНН.
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"Ми вважаємо, що поточна ескалація обстановки на кордоні переслідує інформаційні та політичні, а не військові цілі", - ідеться в повідомленні проєкту.
Аналітики зазначають, що війська розмістили на глибині до 50 кілометрів від кордону.
Нагадаємо
У неділю ввечері Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх "вагнерівців", і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви.
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