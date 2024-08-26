Беларуски Гаюн: белорусская группировка на границе с Украиной не представляет угрозы

Группировка белорусских войск на границе с Украиной насчитывает около 1100 человек и не представляет угрозы. Об этом в воскресенье, 25 августа, заявили представители мониторингового OSINT-проекта Беларуски Гаюн, передает УНН.

Детали

«Мы считаем, что текущая эскалация обстановки на границе преследует информационные и политические, а не военные цели», - говорится в сообщении проекта.

Аналитики отмечают, что войска разместили на глубине до 50 километров от границы.

Напомним,

В воскресенье вечером Министерство иностранных дел Украины заявило о сосредоточении значительного количества личного состава и техники вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной под видом учений, а также о присутствии там бывших «вагнеровцев», и призвало не делать трагических ошибок под давлением Москвы.

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