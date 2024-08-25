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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Латвия усиливает контроль на границе за товарами из рф и белоруссии

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 10:50  •  7019 просмотра

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Латвия усилила контроль товаров из россии и беларуси на пограничных пунктах с 25 августа. Усиленные проверки продлятся до 23 февраля 2025 года с целью ограничения рисков для здоровья людей, животных и окружающей среды.

С 25 августа, продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии усилила контроль товаров из россии и беларуси на пограничных пунктах. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что усиленные проверки проводятся с целью ограничения рисков для здоровья людей и животных, а также, в случае генетически модифицированных организмов, для окружающей среды.

Усиленные проверки будут проводиться до 23 февраля 2025 года на основании анализа данных за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года, который выявил продолжающиеся опасения по поводу безопасности этих товаров.

Напомним

С 8 августа Эстония ввела усиленный таможенный контроль на всех пунктах пропуска с россией. Цель - предотвратить ввоз санкционных товаров, включая предметы военного назначения и наличные.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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