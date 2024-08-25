Латвія посилює контроль на кордоні за товарами з рф та білорусі
Київ • УНН
Латвія посилила контроль товарів з росії та білорусі на прикордонних пунктах з 25 серпня. Посилені перевірки триватимуть до 23 лютого 2025 року з метою обмеження ризиків для здоров'я людей, тварин та довкілля.
З 25 серпня, продовольчо-ветеринарна служба (ПВС) Латвії посилила контроль товарів із росії та білорусі на прикордонних пунктах. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
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Зазначається, що посилені перевірки проводяться з метою обмеження ризиків для здоров'я людей і тварин, а також, у разі генетично модифікованих організмів, для навколишнього середовища.
Посилені перевірки будуть проводитися до 23 лютого 2025 року на підставі аналізу даних за період з 1 квітня до 31 липня 2024 року, який виявив триваючі побоювання з приводу безпеки цих товарів.
Нагадаємо
З 8 серпня Естонія запровадила посилений митний контроль на всіх пунктах пропуску з росією. Мета - запобігти ввезенню санкційних товарів, включаючи предмети військового призначення та готівку.