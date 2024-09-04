Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна

Вероятность использования территории беларуси для нанесения ударов по Украине на сегодня минимальна. Такое мнение высказал журналисту УНН народный депутат и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский.

На вопрос, какова вероятность, что из беларуси начнут обстреливать Украину, Вениславский сказал: "Я думаю, судя по публичным заявлениям лукашенко, вероятность использования территории беларуси для нанесения ударов на сегодня минимальна".

Кроме того, он сообщил, что сейчас силы и средства сосредоточены в беларуси не позволяют говорить о том, что есть реальная, потенциальная угроза наступления на территорию Украины.

"На данный момент силы и средства, которые по данным нашего разведывательного сообщества, сосредоточены в беларуси не позволяют говорить о том, что есть реальная, потенциальная угроза. Эта ситуация постоянно мониторится. Если какие-то угрозы будут возникать мы о них будем информировать", - сказал Вениславский.

Дополнение

25 августа Министерство иностранных дел Украины сообщило, что беларусь под предлогом учений стягивает к границе с Украиной армию и военную технику. Кроме того фиксируют наемников бывшей ЧВК "Вагнер". В МИД Украины призвали чиновников беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением москвы и отвести войска.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщал 3 сентября, что Силы обороны Украины полностью контролируют государственную границу с беларусью, и пока нет никаких провокационных действий или нестандартных ситуаций со стороны соседней страны.