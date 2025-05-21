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Рубио признал Россию государством-агрессором, но не стал называть Путина военным преступником

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Госсекретарь США Рубио подтвердил агрессию россии в Украине, однако не назвал путина военным преступником. По его словам, сейчас главное - закончить войну.

Рубио признал Россию государством-агрессором, но не стал называть Путина военным преступником

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио не смог назвать российского диктатора владимира путина военным преступником, но он признал россию государством-агрессором. Соответствующее заявление Рубио сделал на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, пишет УНН.

Детали

"Да, россия вторглась в Украину", - коротко ответил госсекретарь на вопрос конгрессмена Билла Китинга, является ли россия агрессором в войне против Украины.

Затем Китинг спросил у главы Госдепа, считает ли Рубио путина военным преступником, на что госсекретарь не дал четкого ответа.

"Думаю, можно рассмотреть определенные события там и с уверенностью назвать их военными преступлениями, но наша цель - завершить войну", - уклончиво ответил Рубио.

Он в очередной раз подчеркнул, что без переговоров с путиным завершить войну нельзя.

"Военные преступления, несомненно, были совершены. И кто ответственен за это - будет время и место для этой ответственности. Но сейчас задача - закончить войну", - отметил госсекретарь.

Дополнение

Рубио сообщил, что россия изложит свои условия прекращения огня. Тогда для США "станет яснее позиция кремля и появится возможность для более широких переговоров.

По словам Рубио, США не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.

Павел Зинченко

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