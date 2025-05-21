Рубио признал Россию государством-агрессором, но не стал называть Путина военным преступником
Киев • УНН
Госсекретарь США Рубио подтвердил агрессию россии в Украине, однако не назвал путина военным преступником. По его словам, сейчас главное - закончить войну.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио не смог назвать российского диктатора владимира путина военным преступником, но он признал россию государством-агрессором. Соответствующее заявление Рубио сделал на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, пишет УНН.
Детали
"Да, россия вторглась в Украину", - коротко ответил госсекретарь на вопрос конгрессмена Билла Китинга, является ли россия агрессором в войне против Украины.
Затем Китинг спросил у главы Госдепа, считает ли Рубио путина военным преступником, на что госсекретарь не дал четкого ответа.
"Думаю, можно рассмотреть определенные события там и с уверенностью назвать их военными преступлениями, но наша цель - завершить войну", - уклончиво ответил Рубио.
Он в очередной раз подчеркнул, что без переговоров с путиным завершить войну нельзя.
"Военные преступления, несомненно, были совершены. И кто ответственен за это - будет время и место для этой ответственности. Но сейчас задача - закончить войну", - отметил госсекретарь.
Дополнение
Рубио сообщил, что россия изложит свои условия прекращения огня. Тогда для США "станет яснее позиция кремля и появится возможность для более широких переговоров.
По словам Рубио, США не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.