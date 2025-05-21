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Рубіо визнав росію державою агресором, але не став називати путіна воєнним злочинцем

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Держсекретар США Рубіо підтвердив агресію росії в Україні, проте не назвав путіна воєнним злочинцем. За його словами, зараз головне - закінчити війну.

Рубіо визнав росію державою агресором, але не став називати путіна воєнним злочинцем

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо не зміг назвати російського диктатора володимира путіна воєнним злочинцем, але він визнав росію державою-агресором. Відповідну заяву Рубіо зробив на слуханнях у Комітеті у закордонних справах Палати представників США, пише УНН.

Деталі

"Так, росія вторглася в Україну", - коротко відповів держсекретар на запитання конгресмена Білла Кітінга, чи є росія агресором у війні проти України.

Потім Кітінг запитав у глави Держдепу, чи вважає Рубіо путіна воєнним злочинцем, на що держсекретар не дав чіткої відповіді.

"Думаю, можна розглянути певні події там і з упевненістю назвати їх воєнними злочинами, але наша мета - завершити війну", - ухильно відповів Рубіо.

Він в черговий раз наголосив, що без переговорів із путіним завершити війну не можна.

"Воєнні злочини, безсумнівно, було скоєно. І хто відповідальний за це - буде час і місце для цієї відповідальності. Але зараз завдання - закінчити війну", - зазначив держсекретар.

Доповнення

Рубіо повідомив, що росія викладе свої умови припинення вогню. Тоді для США "стане яснішою позиція кремля і з’явиться можливість для більш ширших переговорів.

За словами Рубіо, США не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.

Павло Зінченко

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