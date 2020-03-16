Рубан рассказал, что делать людям с нулевым иммунитетом при коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Люди, которые находятся в группе риска заражения новым коронавирусом, не должны контактировать с больными коронавирусом, которых госпитализируют в отдельные больницы. Об этом начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сказал в эфире ток-шоу "19:00" Анастасии Дайнод и Ростислава Сухачева в эфире телеканала ZiK, передает УНН.
"Это действительно, люди, которые относятся к группе риска. И это признано Всемирной организацией здравоохранения, и китайскими учеными. Это, прежде всего, люди пожилые - старше 70 лет. Во вторую категорию попадают люди с хроническими заболеваниями легких, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, третье, это онкологические больные. А также больные инфекционными заболеваниями, которые, действительно, приводят к нулевому иммунитету", - рассказал Рубан.
Он отметил, что в Киеве таким больным уже почти месяц уделяется пристальное внимание. Почти все больницы знают, как работать, как изолировать, как лечить данных больных.
"Основная цель - не допустить внутрибольничного инфицирования в самом госпитале. Поэтому в городе Киеве определены семь госпиталей, куда будут госпитализироваться вероятно больные пациенты с коронавирусами. И в результате никакого контакта не должно быть с той уязвимой группой, о которой вы говорили", - отметил Рубан.
Напомним, в Украине проверяют 10 подозрений на коронавирус.