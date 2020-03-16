Рубан рассказал, что делать людям с нулевым иммунитетом при коронавирусе

КИЕВ. 16 марта. УНН. Люди, которые находятся в группе риска заражения новым коронавирусом, не должны контактировать с больными коронавирусом, которых госпитализируют в отдельные больницы. Об этом начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сказал в эфире ток-шоу "19:00" Анастасии Дайнод и Ростислава Сухачева в эфире телеканала ZiK, передает УНН.