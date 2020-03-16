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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103016 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105717 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 107694 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106464 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115625 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Рубан рассказал, что делать людям с нулевым иммунитетом при коронавирусе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Люди, которые находятся в группе риска заражения новым коронавирусом, не должны контактировать с больными коронавирусом, которых госпитализируют в отдельные больницы. Об этом начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сказал в эфире ток-шоу "19:00" Анастасии Дайнод и Ростислава Сухачева в эфире телеканала ZiK, передает УНН.

"Это действительно, люди, которые относятся к группе риска. И это признано Всемирной организацией здравоохранения, и китайскими учеными. Это, прежде всего, люди пожилые - старше 70 лет. Во вторую категорию попадают люди с хроническими заболеваниями легких, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, третье, это онкологические больные. А также больные инфекционными заболеваниями, которые, действительно, приводят к нулевому иммунитету", - рассказал Рубан.

Он отметил, что в Киеве таким больным уже почти месяц уделяется пристальное внимание. Почти все больницы знают, как работать, как изолировать, как лечить данных больных.

"Основная цель - не допустить внутрибольничного инфицирования в самом госпитале. Поэтому в городе Киеве определены семь госпиталей, куда будут госпитализироваться вероятно больные пациенты с коронавирусами. И в результате никакого контакта не должно быть с той уязвимой группой, о которой вы говорили", - отметил Рубан.

Напомним, в Украине проверяют 10 подозрений на коронавирус.

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