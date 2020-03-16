Рубан розповів, що робити людям з нульовим імунітетом під час коронавірусу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Люди, які перебувають в групі ризику щодо зараження новим коронавірусом, не мають контактувати з хворими на коронавірус, яких госпіталізують в окремі лікарні. Про це начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан сказав в ефірі ток-шоу "19:00" з Анастасією Дайнод і Ростиславом Сухачовим в ефірі телеканалу ZiK, передає УНН.

"Це дійсно, люди, які відносяться до групи ризику. І це визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і китайськими вченими. Це, перш за все, люди літні – старше 70 років. В другу категорію потрапляють люди з хронічними захворюваннями легень, люди, з хронічними серцево-судинними захворюваннями, третє, це онкологічні хворі. А також хворі на інфекційні захворювання, які, дійсно, призводять до нульового імунітету", - розповів Рубан.

Він зазначив, що у Києві до таких хворих вже майже місяць приділяється пильна увага. Майже всі лікарні знають, як працювати, як ізолювати, як лікувати даних хворих.

"Основна мета – не допустити внутрішьнолікарняного інфікування в самому госпіталі. Тому в місті Києві визначено сім госпіталів, куди будуть госпіталізуватися ймовірно хворі пацієнти з коронавірусами. І в результаті ніякого контакту не повинно бути з тією уразливою групою, про яку ви говорили", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, в Україні перевіряють 10 підозр на коронавірус.

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