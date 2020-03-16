Рубан розповів, що робити людям з нульовим імунітетом під час коронавірусу

КИЇВ. 16 березня. УНН. Люди, які перебувають в групі ризику щодо зараження новим коронавірусом, не мають контактувати з хворими на коронавірус, яких госпіталізують в окремі лікарні. Про це начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан сказав в ефірі ток-шоу "19:00" з Анастасією Дайнод і Ростиславом Сухачовим в ефірі телеканалу ZiK, передає УНН.