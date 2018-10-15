РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом

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9 марта, 09:44 • 59168 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116088 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124081 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163700 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151322 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139737 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130026 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177682 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118260 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141776 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом

РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом

Киев  •  УНН

 • 18487 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Синод РПЦ (Русской православной церкви - ред.) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. 

"Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. На заседании священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом", - сказано в сообщении. 

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Как сообщал УНН, священный синод Русской православной церкви (РПЦ) провел в понедельник первое в истории заседание за пределами России.

Напоминаем, решение синода Константинопольского патриархата относительно Украины, по мнению РПЦ, “ошибочными и разбойничьими”, сказал в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире федерального телевидения России.

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Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 года. 

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