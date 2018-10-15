РПЦ разрывает общение с Константинопольским патриархатом

"Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. На заседании священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом", - сказано в сообщении.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент: те, кто будет призывать взять Лавру силой, являются московской агентурой



Как сообщал УНН, священный синод Русской православной церкви (РПЦ) провел в понедельник первое в истории заседание за пределами России.



Напоминаем, решение синода Константинопольского патриархата относительно Украины, по мнению РПЦ, “ошибочными и разбойничьими”, сказал в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире федерального телевидения России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Томос украинской церкви - Win-win стратегия для всего региона



Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.



Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 года.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Томос окончательный и бесповоротный: эксперт объяснил тонкости получения автокефалии

