РПЦ назвала рішення Константинополя з питання автокефалії УПЦ "розбійницькими"

“Я б назвав ці рішення не історичними, а розбійницькими. В даному випадку мова йде про помилкове рішення, яке буде мати далекосяжні негативні наслідки. Ми з цими рішеннями ніяк не можемо погодитися, думаю, що з ними не погодяться і чимало помісних православних церков”, — сказав він.

Константинопольський патріархат на засіданні синоду, який відбувся на цьому тижні, “підтвердив рішення про те, що приступає до надання автокефалії Церкви України і скасовує рішення 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату”. Також було прийнято рішення зняти анафему з глав двох церков в Україні — Філарета з Київського патріархату і Макарія з Української автокефальної церкви. Було оголошено про бажання повернути Київську митрополію під юрисдикцію Вселенського патріархату.

Нагадуємо, РПЦ заявила, що вважає “неможливим перебування в єдності з Константинополем”.