РПЦ заявила, що вважає "неможливим перебування в єдності з Константинополем"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Ухвалення рішення про легітимізацію представників, як вважають в РФ, “неканонічних представників України” унеможливлює знаходження Російської православної церкви (РПЦ) в єдності з Константинопольським патріархатом, сказав в суботу голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон в ефірі російського федерального телеканалу, передає УНН.

“Найважчим порушенням є те, що патріарх Варфоломій визнав лідерів розколу, легітимізувавши тим самим розкол, який існував понад чверть століття, і, отже, зробив для нас вже неможливим знаходитися в єдності з Константинопольським патріархатом”, — сказав він.

Священнослужитель нагадав, що за підсумками засідання Синоду Констанінопольского патріархату було прийнято рішення про відкриття подвір’я Константинополя в Україні, і порівняв цей крок з відкриттям посольства країни за кордоном. “Посольства, як відомо, відкриваються за згодою тієї країни, куди потім буде направлятися посол. В даному випадку канонічна Українська церква не погоджувалася ні на направлення туди екзархів, ні на створення такого подвір’я. Тому саме по собі це є порушенням церковного канонічного порядку”, — підкреслив глава ВЗЦЗ.

Як повідомляв УНН, у Кремлі стурбовані рішенням Константинополя щодо України.

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