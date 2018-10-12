У Кремлі стурбовані рішенням Константинополя щодо України

“Ми знаємо про жорстку і послідовну реакцію РПЦ на рішення, які вчора були озвучені з Константинополя. Ми неодноразово раніше говорили, що ми вкрай стурбовані тим, що планувалося зробити кроки, які можуть внести розкол в православний світ. Ми дуже стурбовані, що ці рішення були прийняті, тому що в даному випадку можна повністю розділити ту стурбованість, яка висловлювалася з боку РПЦ”, — заявив Пєсков.

Він додав при цьому, що “світська влада Росії не може втручатися в міжцерковний діалог, ніколи цього робила, і не буде робити далі”.

При цьому він заявив, що Росія готова захищати інтереси православних в Україні, якщо “Києву не вдасться утримати радикалів”.

“У випадку, якщо події, які розвиваються, увійдуть в русло протиправних дій, то, звичайно, як Росія всюди захищає інтереси росіян і російськомовних, то також, і про це неодноразово говорив Путін, Росія захищає інтереси православних. Це абсолютно обґрунтована і абсолютно зрозуміла позиція”, — сказав Пєсков.

На уточнююче запитання, яким чином Москва готова захищати інтереси православних в Україні, представник Кремля відповів: “винятково політико-дипломатичними (заходами)”.

Нагадаємо, у зв’язку з початком процесу надання автокефалії Українській православній церкві у Міністерстві внутрішніх справ закликали не допускати провокацій і пообіцяли “діяти жорстко”.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

Окрім того, Вселенський патріархат закликав утримуватися від “захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти”.