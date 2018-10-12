В Кремле обеспокоены решением Константинополя по Украине

“Мы знаем о жесткой и последовательной реакции РПЦ на решения, которые вчера были озвучены из Константинополя. Мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне обеспокоены тем, что планировалось сделать шаги, которые могут внести раскол в православный мир. Мы очень обеспокоены, что эти решения были приняты, потому что в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ”, — заявил Песков.

Он добавил при этом, что “светская власть России не может вмешиваться в межцерковный диалог, никогда этого не делала и не будет делать дальше”.

При этом он заявил, что Россия готова защищать интересы православных в Украине, если “Киеву не удастся удержать радикалов”.

“В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоязычных, то также и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция”, - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, каким образом Москва готова защищать интересы православных в Украине, представитель Кремля ответил: “исключительно политико-дипломатическими (мерами)”.

Напомним, в связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Министерстве внутренних дел призвали не допускать провокаций и пообещали “действовать жестко”.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

Кроме того, Вселенский патриархат призвал воздерживаться от “захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести”.