Автокефалія для України: у МВС пообіцяли "жорстко" реагувати на можливу релігійну ворожнечу

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У зв'язку з початком процесу надання автокефалії Українській православній церкві у Міністерстві внутрішніх справ закликали не допускати провокацій і пообіцяли "діяти жорстко". Про це заявив голова МВС Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.