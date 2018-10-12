Автокефалія для України: у МВС пообіцяли "жорстко" реагувати на можливу релігійну ворожнечу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У зв'язку з початком процесу надання автокефалії Українській православній церкві у Міністерстві внутрішніх справ закликали не допускати провокацій і пообіцяли "діяти жорстко". Про це заявив голова МВС Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
“Закликаю не допускати провокацій і спекуляцій. МВС забезпечить безпеку та правопорядок. Якщо виникне необхідність протидіяти екстремізму та релігійній ворожнечі, діятиме жорстко. Хай це не стане несподіванкою для всіх “гарячих голів”, — наголосив А.Аваков.
Він закликав політичних та громадських діячів утриматися від спроб дестабілізувати ситуацію у країні.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.
Окрім того, Вселенський патріархат закликав утримуватися від "захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти".