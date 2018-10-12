Автокефалия для Украины: в МВД пообещали "жестко" реагировать на религиозную вражду
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В связи с началом процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Министерстве внутренних дел призвали не допускать провокаций и пообещали "действовать жестко". Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной вражде, будем действовать жестко. Пусть это не станет неожиданностью для всех "горячих голов", - отметил А.Аваков.
Он призвал политических и общественных деятелей воздержаться от попыток дестабилизировать ситуацию в стране.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.
Кроме того, Вселенский патриархат призвал воздерживаться от "захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести".