РПЦ заявила, что считает "невозможным пребывание в единстве с Константинополем"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Принятие решения о легитимизации представителей, как считают в РФ, “неканонических представителей Украины” делает невозможным нахождение Русской православной церкви (РПЦ) в единстве с Константинопольским патриархатом, сказал в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире российского федерального телеканала , передает УНН.

“Самым тяжелым нарушением является то, что патриарх Варфоломей признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом”, — сказал он.

Священнослужитель напомнил, что по итогам заседания Синода Констанинопольского патриархата было принято решение об открытии подворья Константинополя в Украине, и сравнил этот шаг с открытием посольства страны за границей. “Посольства, как известно, открываются с согласия той страны, куда потом будет направляться посол. В данном случае каноническая Украинская церковь не соглашалась ни на направление туда экзархов, ни на создание такого подворья. Поэтому само по себе это является нарушением церковного канонического порядка”, — подчеркнул глава ОВЦС.

Как сообщал УНН, в Кремле обеспокоены решением Константинополя по Украине.

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