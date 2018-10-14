РПЦ назвала решение Константинополя по вопросу автокефалии УПЦ "разбойничьими"

“Я бы назвал эти решения не историческими, а разбойничьими. В данном случае речь идет об ошибочном решении, которое будет иметь далеко идущие негативные последствия. Мы с этими решениями никак не можем согласиться, думаю, что с ними не согласятся и многие поместные православные церкви”, — сказал он.

Константинопольский патриархат на заседании синода, который состоялся на этой неделе, “подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата”. Также было принято решение снять анафему с глав двух церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Напоминаем, РПЦ заявила, что считает “невозможным пребывание в единстве с Константинополем”.