Синод РПЦ впервые проведет заседание за пределами РФ: основным вопросом станет - Украинская церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) проведет в понедельник первое в истории заседание за пределами России. Ожидается, что ключевой темой станет оценка решений Константинопольского патриархата относительно предоставления автокефалии Украине, передает УНН со ссылкой на материал российского агентства ТАСС.
“Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом, даст Священный синод, который соберется в Минске в понедельник... В любом случае, ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле”, — сказал пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков. Он добавил, что члены синода также рассмотрят текущие вопросы церковной повестки.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что религиозный кризис на Украине будет преодолен мирным путем, а православная церковь сохранит свое единство. В свою очередь, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион отметил, что в случае принятия положительного решения по автокефалии на Украине РПЦ будет вынуждена полностью разорвать евхаристическое общение с Константинополем.
Напоминаем, решение синода Константинопольского патриархата относительно Украины, по мнению РПЦ, “ошибочными и разбойничьими”, сказал в субботу председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире федерального телевидения России.