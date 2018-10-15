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Синод РПЦ вперше проведе засідання за межами РФ: основним питанням стане - Українська церква

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Священний синод Російської православної церкви (РПЦ) проведе в понеділок перше в історії засідання за межами Росії. Очікується, що ключовою темою стане оцінка рішень Константинопольського патріархату щодо надання автокефалії Україні, передає УНН з посиланням на матеріал російського агентства ТАРС.

“Оцінку всього того, що було зроблено Константинопольським патріархатом, дасть Священний синод, який збереться в Мінську в понеділок... У будь-якому випадку, відповідь буде адекватною і жорсткою. Синод висловить недвозначну позицію щодо тих рішень, які були прийняті в Стамбулі”, — сказав прес-секретар Патріарха Московського і всієї Русі священик Олександр Волков. Він додав, що члени синоду також розглянуть поточні питання церковного порядку.

Раніше Патріарх Московський і всієї Русі Кирил висловив надію, що релігійна криза в Україні буде подолана мирним шляхом, а православна церква збереже свою єдність. У свою чергу, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Волоколамський Іларіон зазначив, що в разі прийняття позитивного рішення по автокефалії в Україні РПЦ буде змушена повністю розірвати євхаристійне спілкування з Константинополем.

Нагадуємо, рішення синоду Константинопольського патріархату щодо України є, на думку РПЦ, “помилковими і розбійницькими”, сказав в суботу голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків (ВЗЦЗ) Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон в ефірі федерального телебачення Росії.

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