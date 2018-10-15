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РПЦ розриває спілкування з Константинопольським патріархатом

РПЦ розриває спілкування з Константинопольським патріархатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Синод РПЦ (Російської православної церкви - ред.) визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Синод РПЦ визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем. На засіданні священного синоду прийнято рішення про повний розрив спілкування з Константинопольським патріархатом", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, священний синод Російської православної церкви (РПЦ) провів у понеділок перше в історії засідання за межами Росії. 

Нагадуємо, рішення синоду Константинопольського патріархату щодо України, на думку РПЦ, є "помилковими і розбійницькими", сказав в суботу голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ) Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон в ефірі федерального телебачення Росії.

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Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликано Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

Нагадаємо, прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату прийняли два важливих для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (про зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 року.

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