Президент: те, кто будет призывать взять Лавру силой, являются московской агентурой

“Общее развитие независимой церкви не может быть основанием для раздора, для противостояния, для насилия. Я уже говорил, как только где-то увидите людей, которые будут призывать взять силой Лавру, монастырь или храм, знайте, это — московская агентура”, — заявил Президент.

Он отметил, что “государственной церкви в Украине нет не будет”.

“У нас не было, нет и подчеркиваю, не будет государственной церкви — в освященную Томосом православную церковь никто никого не приглашать силой. Еще раз подчеркиваю — это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Я гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто останется в той церковной структуре, которая сохраняет единство с РПЦ — это их выбор. Но я так же гарантирую, что государство защитит права тех священников, мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, для того, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую православную церковь, поместную церковь”, - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал условия перехода Киево-Печерской лавры в украинской церкви.