Президент: ті, хто закликатиме взяти Лавру силою, є московською агентурою

“Спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Я вже казав, як тільки де побачите людей, які закликатимуть взяти силою Лавру, монастир чи храм, знайте, то — московська агентура”, — заявив Президент.

Він наголосив, що “державної церкви в Україні немає і не буде”.

“У нас не було, не має і наголошую, не буде державної церкви — в освячену Томосом православну церкву, ніхто нікого не запрошуватиме силоміць. Ще раз наголошую — це питання вільного вибору для кожного віруючого. Я гарантую, що влада поважатиме вибір тих, хто залишиться у тій церковній структурі, яка зберігає єдність з РПЦ — це їх вибір. Але я так само гарантую, що держава захистить права тих священників, мирян УПЦ МП, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, для того, щоб разом, з іншими православними творити єдину Українську православну церкву, помісну церкву”, — підкреслив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет назвав умови переходу Києво-Печерської лаври до української церкви.