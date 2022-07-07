Разведывал позиции украинской ПВО: в Днепропетровской области задержали агента рф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Днепропетровской области задержали российского агента, который пытался установить местонахождение украинских систем противовоздушной обороны вблизи южного и восточного фронтов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Как отметили, агент разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты он должен был передать своему "куратору" через отработанные каналы закрытой связи.
По одной из версий, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.
В то же время, на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которые выпустили рашисты.
Предателя завербовал представитель спецслужб рф для разведывательно-подрывной деятельности.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям УКУ. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
СБУ задержала вражеского агента, который собирал разведданные для ракетных ударов по Одесской области.