Розвідував позиції української ППО: на Дніпропетровщині затримали агента рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Дніпропетровській області затримали російського агента, який намагався встановити місцезнаходження українських систем протиповітряної оборони поблизу південного та східного фронтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Як зазначили, агент розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані координати він мав передати своєму "куратору" через відпрацьовані канали закритого зв’язку.
За однією з версій, окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.
Водночас днями система ППО на Дніпропетровщині збила 6 із 7 ракет, які випустили рашисти.
Зрадника завербував представник спецслужб рф для розвідувально-підривної діяльності.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями ККУ. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо
СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині.