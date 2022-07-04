Збирав дані для ракетних ударів по Одещині: затримали ворожого агента
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Як зазначили, зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ, переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.
Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам рф і білорусі дані, які ворог міг використати під час планування ракетних ударів та підготовки диверсій на території регіону.
Під час обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Наразі зраднику повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до агентурної діяльності.
Нагадаємо
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