Збирав дані для ракетних ударів і диверсій на Чернігівщині: затримано ворожого агента
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Під час багатоетапної спецоперації Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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Як зазначили, одержану інформацію ворожий агент передавав своєму спільнику на Близькому Сході, якого нещодавно затримала контррозвідка СБУ у Чернівецькій області.
Обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб рф, яку створили для підривної діяльності на заході України.
Після затримання свого "зв’язкового" інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з рф.
Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів.
Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру.
Нагадаємо
СБУ затримала агента рф, який коригував ракетні удари по Яворівському військовому полігону на Львівщині.