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Готував вибухи на залізниці: у Чернівцях затримали російського диверсанта

Готував вибухи на залізниці: у Чернівцях затримали російського диверсанта

Київ • УНН

 • 94781 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. СБУ затримала російського диверсанта, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на Укрзалізниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії масштабних диверсій на залізниці, затримавши ворожого агента в ході спецоперації в Чернівцях", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, затриманий був на агентурному зв’язку підконтрольних росії спецслужб т.зв. "днр", має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній з близькосхідних країн.

Після початку повномасштабної агресії рф агент отримав від своїх "кураторів" завдання прибути в Україну. Тут він мав збирати розвіддані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки, розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військ на Буковині.

На основі цих даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі агенту повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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