Готовил взрывы на железной дороге: в Черновцах задержали российский диверсант
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. СБУ задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока готовить взрывы на Укрзализныце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Цитата
"Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию масштабных диверсий на железной дороге, задержав вражеского агента в ходе спецоперации в Черновцах", – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, задержанный был на агентурной связи подконтрольных россии спецслужб т.н. "днр", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран.
После начала полномасштабной агрессии рф агент получил от своих "кураторов" задачу прибыть в Украину. Здесь он собирал разведданные о транспортных каналах поставок оружия и военной техники, расположении резервуаров с горючим и дислокации украинских войск на Буковине.
На основе этих данных враг планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.
Сейчас агенту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье предотвратили теракт: задержан мужчина со взрывчаткой в костыле