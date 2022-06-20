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Готовил взрывы на железной дороге: в Черновцах задержали российский диверсант

Готовил взрывы на железной дороге: в Черновцах задержали российский диверсант

Киев • УНН

 • 94779 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. СБУ задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока готовить взрывы на Укрзализныце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию масштабных диверсий на железной дороге, задержав вражеского агента в ходе спецоперации в Черновцах", – говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, задержанный был на агентурной связи подконтрольных россии спецслужб т.н. "днр", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран.

После начала полномасштабной агрессии рф агент получил от своих "кураторов" задачу прибыть в Украину. Здесь он собирал разведданные о транспортных каналах поставок оружия и военной техники, расположении резервуаров с горючим и дислокации украинских войск на Буковине.

На основе этих данных враг планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Сейчас агенту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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