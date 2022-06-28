Коригував ракетні удари по Яворівському військовому полігону: затримано агента рф

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Як з'ясували контррозвідники СБУ, інформацію ворогу передавав колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат у Telegram-каналі.

Наразі агенту рф повідомили про підозру за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Додатково контррозвідники СБУ досліджують факт, що цей чоловік міг передавати інформацію щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.

Нагадаємо

13 березня російські окупанти завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні.

За даними СБУ, загинуло понад 50 військовослужбовців, ще майже 150 дістали поранення.