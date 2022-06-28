Корректировал ракетные удары по Яворивскому военному полигону: задержан агент рф
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. СБУ задержала агента рф, который корректировал ракетные удары по Яворивскому военному полигону во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Как выяснили контрразведчики СБУ, информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с отметками на карте он отправлял куратору через специально скрытый чат в Telegram-канале.
Сейчас агенту рф сообщили о подозрении по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Дополнительно контрразведчики СБУ исследуют факт, что этот мужчина мог передавать информацию о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.
Напомним
13 марта российские оккупантs нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне.
По данным СБУ, погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения.