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Корректировал ракетные удары по Яворивскому военному полигону: задержан агент рф

Корректировал ракетные удары по Яворивскому военному полигону: задержан агент рф

Киев • УНН

 • 239753 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. СБУ задержала агента рф, который корректировал ракетные удары по Яворивскому военному полигону во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как выяснили контрразведчики СБУ, информацию врагу передавал бывший работник КГБ. Точные локации с отметками на карте он отправлял куратору через специально скрытый чат в Telegram-канале.

Сейчас агенту рф сообщили о подозрении по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Дополнительно контрразведчики СБУ исследуют факт, что этот мужчина мог передавать информацию о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.

Напомним

13 марта российские оккупантs нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне.

По данным СБУ, погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения.

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