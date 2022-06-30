Собирал данные для ракетных ударов и диверсий в Черниговской области: задержан вражеский агент
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Во время многоэтапной спецоперации Служба безопасности задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные по позициям ВСУ и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Как отметили, полученную информацию вражеский агент передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке, которого недавно задержала контрразведка СБУ в Черновицкой области.
Оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб рф, созданной для подрывной деятельности на западе Украины.
После задержания своего "связного" информатор получил новую задачу – разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с рф.
Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов.
Сейчас задержанному информатору сообщено о подозрении.
Напомним
СБУ задержала агента рф, который корректировал ракетные удары по Яворивскому военному полигону во Львовской области.