Собирал данные для ракетных ударов по Одесской области: задержали вражеского агента
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. СБУ задержала вражеского агента, который собирал разведданные для ракетных ударов по Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Как отметили, злоумышленник собирал разведывательные данные по дислокации подразделений ВСУ, перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.
Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям рф и беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.
Во время обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, обнаружены и изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас предателю сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к агентурной деятельности.
Напомним
Служба безопасности задержала вражеского агента, который собирал разведданные для осуществления ракетных ударов и диверсий в Черниговской области.