Разведка США узнала о переброске РФ почти 20 ракет на полигон для испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Американская разведка получила сведения, что почти 20 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", от которых США не смогут эффективно защищаться, передислоцированы на полигон для очередных испытаний. С таким утверждением выступил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые о содержании ряда разведывательных докладов в США, передает УНН.
"Это свидетельствует о наличии у них (россиян) амбиций развивать эти вооружения и о том, что они сделали приоритетом именно эту программу. Россияне в целом определились с тем, что конструкция (ракет) их удовлетворяет, и будут сейчас концентрировать внимание на их доведения путем испытаний", - приводит телеканал слова одного из источников.
По их данным, Россия проводила испытания комплексов "Кинжал" минимум три раза.
В июле прошлого года одна такая ракета успешно поразила учебную цель на расстоянии 804,6 км, кроме того, ракеты были запущены 12 раз с истребителей МиГ-31. На данный момент проводится подготовка к установке "Кинжалов" на стратегических бомбардировщиках.
По информации CNBC, ракета "Кинжал" планируется принять на вооружение Россией до 2020 года.
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Как сообщал УНН, на прошлой неделе истребители НАТО четыре раза перехватывали российские самолеты над Балтии.