Минулого тижня винищувачі НАТО чотири рази перехоплювали російські літаки над Балтикою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Винищувачі НАТО, які захищають повітряний простір країн Балтії в рамках місії Baltic Air Policing, минулого тижня чотири рази піднімали на перехоплення російських літаків. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
Згідно з інформацією видання, двічі - 11 і 12 березня - військові літаки вилітали на ідентифікацію російських винищувачів Су-35 та Су-27, що супроводжували пасажирські літаки Ту-134.
А 13 і 14 березня винищувачі вилітали на перехоплення кількох російських транспортних літаків Ан-26 та одного Іл-18.
Варто зазначити, що повітряний простір Литви, Латвії та Естонії в цей період захищають польські винищувачі з литовської авіабази в Шяуляй та німецькі машини з естонської бази Емарі.
У повідомленні також зауважено, що від початку року, з часу, коли польські F-16 взяли на себе чотиримісячну місію з патрулювання повітряного простору над країнами Балтії, було зареєстровано десятки інцидентів за участю російських військових літаків.
Раніше УНН повідомляв, що японські винищувачі перехопили 8 бойових літаків РФ над узбережжям Японії.