На прошлой неделе истребители НАТО четыре раза перехватывали российские самолеты над Балтикой

Согласно информации издания, дважды - 11 и 12 марта - военные самолеты вылетали на идентификацию российских истребителей Су-35 и Су-27, что сопровождали пассажирские самолеты Ту-134.

А 13 и 14 марта истребители вылетали на перехват нескольких российских транспортных самолетов Ан-26 и одного Ил-18.

Стоит отметить, что воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии в этот период защищают польские истребители с литовской авиабазы в Шяуляй и немецкие машины с эстонской базы Эмари.

В сообщении также отмечено, что с начала года, с момента, когда польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, было зарегистрировано десятки инцидентов с участием российских военных самолетов.

Ранее УНН сообщал, что японские истребители перехватили 8 боевых самолетов РФ над побережьем Японии.