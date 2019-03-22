Розвідка США дізналася про перекидання РФ майже 20 ракет на полігон для випробувань
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Американська розвідка отримала відомості, що майже 20 російських гіперзвукових ракет "Кинжал", від яких США не зможуть ефективно захищатися, передислоковані на полігон для чергових випробувань. З таким твердженням виступив у четвер телеканал CNBC з посиланням на джерела, обізнані про зміст ряду розвідувальних доповідей в США, передає УНН.
“Це свідчить про наявність у них (росіян) амбіцій розвивати ці озброєння і про те, що вони зробили пріоритетом саме цю програму. Росіяни в цілому визначилися з тим, що конструкція (ракет) їх задовольняє, і будуть зараз зосереджувати увагу на їх доведення шляхом випробувань”, — наводить телеканал слова одного з джерел.
За їхніми даними, Росія проводила випробування комплексів “Кинжал” мінімум три рази. У липні минулого року одна така ракета успішно вразила навчальну ціль на відстані 804,6 км, крім того, ракети були запущені 12 разів з винищувачів МіГ-31. На даний момент проводиться підготовка до установки “Кинжалов” на стратегічних бомбардувальниках.
За інформацією CNBC, “Кинджали” планується прийняти на озброєння Росією до 2020 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США перекинули в Європу шість бомбардувальників B-52 до річниці анексії Криму
Як повідомляв УНН, минулого тижня винищувачі НАТО чотири рази перехоплювали російські літаки над Балтією.