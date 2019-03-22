Розвідка США дізналася про перекидання РФ майже 20 ракет на полігон для випробувань

КИЇВ. 22 березня. УНН. Американська розвідка отримала відомості, що майже 20 російських гіперзвукових ракет "Кинжал", від яких США не зможуть ефективно захищатися, передислоковані на полігон для чергових випробувань. З таким твердженням виступив у четвер телеканал CNBC з посиланням на джерела, обізнані про зміст ряду розвідувальних доповідей в США, передає УНН.