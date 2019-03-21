США перекинули в Європу шість бомбардувальників B-52 до річниці анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Військово-повітряні сили США недавно направили в Європу шість бомбардувальників B-52, здатні нести ядерну зброю, для навчань щодо "інтеграції у поле дії і льотної підготовки" з регіональними союзниками і партнерами по НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
"Цей крок розглядається як сильне послання Росії, яка відзначає п'яту річницю її військової анексії Криму", - відзначає телеканал.
Цільова група бомбардувальників B-52 Stratofortress, льотчиків і допоміжного обладнання з 2-го бомбардувального крила ВПС США, що базується на авіабазі Барксдейл в американському штаті Луїзіана, прибула на авіабазу королівських ВПС Великої Британії Ферфорд наприкінці минулого тижня і брала участь у різних навчальних місіях по всій Європі, зазначає телеканал.
У понеділок чотири B-52 "виконували польоти у кілька місць в Європі, у тому числі у Норвезьке море, Балтійське море/Естонію і Середземне море/Грецію", повідомили у ВПС США.
Бомбардувальники B-52 з авіабаз Андерсен, Гуам і Ферфорд також провели одночасне тренування в Індо-Тихоокеанському регіоні і Європі, коли бомбардувальники "полетіли на північ в район на схід від Камчатського півострова", недалеко від Росії.
"У сукупності польоти з Індо-Тихоокеанського регіону і Європи продемонстрували прихильність США союзникам і партнерам через глобальне використання збройних сил", - йдеться в прес-релізі ВПС США.
Нагадаємо, минулого тижня винищувачі НАТО чотири рази перехоплювали російські літаки над Балтією.