США перекинули в Європу шість бомбардувальників B-52 до річниці анексії Криму

КИЇВ. 21 березня. УНН. Військово-повітряні сили США недавно направили в Європу шість бомбардувальників B-52, здатні нести ядерну зброю, для навчань щодо "інтеграції у поле дії і льотної підготовки" з регіональними союзниками і партнерами по НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.