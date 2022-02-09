Расстрел нагвардейцев в Днепре: ГБР изучает три версии трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Следователи ГБР рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял пятерых человек. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН со ссылкой на ГБР.
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"По его словам, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления за неуставные отношения. Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте", - говорится в сообщении.
Детали
Сухачев сообщил, что третья версия - совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и тому подобное.
По его словам, с целью проверки этой версии даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователи установили, что подозреваемый посещал Россию в 2019 году, там он находился 2 недели.
Дополнение
27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.
Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 г. р. во время выдачи оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.
В результате пять человек погибли (четверо нацгвардейцев и гражданская женщина), еще пятеро получили ранения.
ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца Рябчука задержали.
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан после трагедии подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о его увольнении.
Рябчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 марта 2022 года.