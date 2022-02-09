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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Розстріл нагвардійців у Дніпрі: ДБР вивчає три версії трагедії

Розстріл нагвардійців у Дніпрі: ДБР вивчає три версії трагедії

Київ • УНН

 • 11229 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі, де солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, передає УНН з посиланням на ДБР.

Цитата

"За його словами, основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини. Також слідчі розглядають версію вчинення злочину у зв’язку із психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Сухачов повідомив, що третя версія – скоєння злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

За його словами, з метою перевірки цієї версії надані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчі встановили, що підозрюваний відвідував Росію у 2019 році, там він перебував 2 тижні.

Доповнення

27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 р.н. під час видачі зброї з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Внаслідок цього п’ятеро осіб загинули (четверо нацгвардійців та цивільна жінка), ще п’ятеро дістали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця Рябчука затримали.

Командувач Національної гвардії України Микола Балан після трагедії подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський видав указ про його звільнення.

Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.

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