Расследованием смертельного ДТП в Кривом Роге займется правительственная комиссия

"Только что, распоряжением Кабинета министров Украины, была создана правительственная комиссия по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, в ее состав вошли представители МИУ, ДСБТ, МВД, Нацполиции, Минздрава, Укравтодора и представители местных органов власти", - сообщил он.

Лавренюк отметил, что возглавить эту комиссию поручено ему.

"У нас есть месяц, чтобы детально разобраться в причине этой ужасной аварии, в которой погибли 9 человек и 25 травмированы, 4 в тяжелом состоянии, и сделать соответствующие, а возможно и кардинальные выводы", - отметил чиновник.

Напомним, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 9 человек.

Как сообщал УНН, 18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП в Кривом Роге.

18 апреля Кабмин создал правительственную комиссию по техническому расследованию ДТП, которое произошло в Кривом Роге.