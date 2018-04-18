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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расследованием смертельного ДТП в Кривом Роге займется правительственная комиссия

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Распоряжением Кабинета министров Украины сегодня создана правительственная комиссия по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook, передает УНН.

Расследованием смертельного ДТП в Кривом Роге займется правительственная комиссия

"Только что, распоряжением Кабинета министров Украины, была создана правительственная комиссия по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, в ее состав вошли представители МИУ, ДСБТ, МВД, Нацполиции, Минздрава, Укравтодора и представители местных органов власти", - сообщил он.

Лавренюк отметил, что возглавить эту комиссию поручено ему.

"У нас есть месяц, чтобы детально разобраться в причине этой ужасной аварии, в которой погибли 9 человек и 25 травмированы, 4 в тяжелом состоянии, и сделать соответствующие, а возможно и кардинальные выводы", - отметил чиновник.

Напомним, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 9 человек.

Как сообщал УНН, 18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП в Кривом Роге.

18 апреля Кабмин создал правительственную комиссию по техническому расследованию ДТП, которое произошло в Кривом Роге.

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