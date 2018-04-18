Розслідуванням смертельної ДТП у Кривому Розі займеться урядова комісія
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Розпорядженням Кабінету міністрів України сьогодні створено урядову комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Кривому Розі, внаслідок якої загинули дев'ятеро людей. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щойно, розпорядженням Кабінету міністрів України, було створено урядову комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора в місті Кривий Ріг у Дніпропетровській області, до її складу увійшли представники МІУ, ДСБТ, МВС, Нацполіції, МОЗ, Укравтодору та представники місцевих органів влади", - повідомив він.
Лавренюк зазначив, що очолити цю комісію доручено йому.
"У нас є місяць, щоб детально розібратися в причині цієї жахливої аварії, у якій загинуло 9 людей і 25 травмовано, 4 у важкому стані, та зробити відповідні, а можливо і кардинальні висновки", - зазначив урядовець.
Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 9 людей.
Як повідомляв УНН, 18 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими у ДТП у Кривому Розі.