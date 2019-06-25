Разминирование миноносца "Фрунзе": уже уничтожено почти 300 боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Херсонский области продолжается разминирование эскадренного миноносца "Фрунзе". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Херсонской области.
Так, пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда спецназначения областного Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжаются работы по разминированию эскадренного миноносца "Фрунзе", затонувшего во времена 2-й Мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы Голопристанского района.
За время разминирования, которое началось 15 июня, уже поднято на поверхность и уничтожено 298 боеприпасов, среди которых разнокалиберные артиллерийские снаряды и ручные гранаты.
Напомним, в Ивано-Франковской пиротехники уничтожили 27 взрывоопасных предметов
Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли Центр ГСЧС для комплексных задач на море и суше с пиротехнических работ и подводного разминирования в Мариуполе.