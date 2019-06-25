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Разминирование миноносца "Фрунзе": уже уничтожено почти 300 боеприпасов

Киев • УНН

 • 13067 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Херсонский области продолжается разминирование эскадренного миноносца "Фрунзе". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Херсонской области. 

Разминирование миноносца "Фрунзе": уже уничтожено почти 300 боеприпасов

Так, пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда спецназначения областного Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжаются работы по разминированию эскадренного миноносца "Фрунзе", затонувшего во времена 2-й Мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы Голопристанского района.

За время разминирования, которое началось 15 июня, уже поднято на поверхность и уничтожено 298 боеприпасов, среди которых разнокалиберные артиллерийские снаряды и ручные гранаты.

Напомним, в Ивано-Франковской пиротехники уничтожили 27 взрывоопасных предметов

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли Центр ГСЧС  для комплексных задач на море и суше с пиротехнических работ и подводного разминирования в Мариуполе.

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