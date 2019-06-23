На Івано-Франківщині піротехніки знищили 27 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У п'ятницю групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області в місті Івано-Франківськ на вулиці Хіміків знищено один 20 мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни виявлений на відкритій території. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Того ж дня в селі Лісна Слобідка Коломийського району під час здійснення робіт з технічного обстеження, згідно Плану виконання завдань з розвідки і розмінування території Івано-Франківської області у 2019 році було знищено одну 82 мм мінометну міну, шістнадцять 50 мм мінометних мін, сім протипіхотних мін ПОМЗ-2, одну універсальну гранату "Gewehrspreggranate 30" та один інший вибухонебезпечний предмет часів ІІ Світової війни.
Нагадаємо, у Деснянському районі столиці біля озера Алмазне знайшли три артилерійських снаряди часів Другої світової війни.