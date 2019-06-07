У Києві біля озера знайшли снаряди часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Деснянському районі столиці біля озера Алмазне знайшли три артилерійських снаряди часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-центр ДСНС, передає УНН.
Так, 6 травня, в урочищі Лиса гора, що у Голосіївському районі столиці виявлено один артилерійський снаряд АС-75 мм, а в Деснянському районі на вул. Крайня, біля озера Алмазне було знайдено артилерійський снаряд АС-152 мм, у кількості 1 одиниця, АС-122 мм у кількості 1 одиниця а також АС-75 мм, у кількості 1 одиниця. Всі боєприпаси - часів Другої світової війни.
Рятувальники вилучили небезпечні знахідки і знищили їх на полігоні.
У прес-центрі зазначили, що всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 558 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.
Нагадаємо, на Донеччині чоловік загинув від вибуху снаряду, який приніс додому.